Шека (Горобец) Феодосия Корнеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Козьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Шека Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Шека Козьма Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1893
Дочь: (Шека) Фекла Кузминична
Отец ребёнка: Шека Козьма Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Шека Михаил Козьмич (Кузьмич)
Отец ребёнка: Шека Козьма Иванович
Крещен 22.05.1895 Воспреемники: Илларион Федотович Цесарский, Соломия Федоровна Сербат.
Смерть
Неизвестно