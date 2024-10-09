Шека (Горобец) Феодосия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШека (Горобец) Феодосия Корнеевна

Шека (Горобец) Феодосия Корнеевна

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Козьма Иванович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Шека Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Шека Козьма Иванович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.09.1893

Дочь: (Шека) Фекла Кузминична

Отец ребёнка: Шека Козьма Иванович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Шека Михаил Козьмич (Кузьмич)

Отец ребёнка: Шека Козьма Иванович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 22.05.1895 Воспреемники: Илларион Федотович Цесарский, Соломия Федоровна Сербат.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.