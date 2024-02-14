(Михалевич) Двойра Несимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1932
Сын: Черток Роальд
Отец ребёнка: Черток Лев Давидович
Рождение ребёнка
29.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черток Лев Давидович
Смерть
Неизвестно