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Черток Лев Давидович

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

28.04.1905

Дата смерти

21.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Каренина) Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каренина) Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Хирург. Онколог
Образование
Неизвестно
Медицинский факультет Иркутского госуниверситета.
Рождение ребёнка
?.10.1932

Сын: Черток Роальд

Мать ребёнка: (Михалевич) Двойра Несимовна

Рождение ребёнка
29.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михалевич) Двойра Несимовна

Смерть
21.07.1980
Похороны
Неизвестно

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