Черток Лев Давидович
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения28.04.1905
Дата смерти21.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Каренина) Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Хирург. Онколог
Образование
Неизвестно
Медицинский факультет Иркутского госуниверситета.
Рождение ребёнка
?.10.1932
Сын: Черток Роальд
Мать ребёнка: (Михалевич) Двойра Несимовна
Рождение ребёнка
29.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Михалевич) Двойра Несимовна
Смерть
21.07.1980
Похороны
Неизвестно