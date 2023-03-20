Баклушин Афанасий Семенов 15.07.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Баклушин Афанасий Семенов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 15.07.1859, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер 04.08.1859, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Анна Григорьева1835 г.р.
Отец
Семен Григорьев1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1859

Отец: Семен Григорьев

Мать: Анна Григорьева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
04.08.1859
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Причина смерти: от родимца

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