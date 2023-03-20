Баклушин Афанасий Семенов
мужской, родился 15.07.1859, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер 04.08.1859, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МатьАнна Григорьева1835 г.р.
ОтецСемен Григорьев1832 г.р.
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Рождение
15.07.1859
Отец: Семен Григорьев
Мать: Анна Григорьева
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.08.1859
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область