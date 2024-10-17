Макаров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Леон Леонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Макаров Константин Петрович
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Макарова Бронислава Петровна
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Макарова Мария Петровна
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Рождение ребёнка
15.01.1933
Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна
Смерть
16.02.1943
Погиб во время второй мировой войны во время карательной операции «Зимнее волшебство» 16 февраля 1943 г. На тот момент проживал в д. Заборовцы. Деревня на территории Верхнедвинского района Витебской о... Показать все