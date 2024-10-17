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Макаров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Леон Леонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Макаров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Заборовцы, Сарьянская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Макаров Николай Петрович

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Константин Петрович

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Заборовцы, Сарьянская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Макарова Бронислава Петровна

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Макарова Мария Петровна

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Макаров Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Макарова (Бужинская) Софья Павловна

Смерть
16.02.1943
Заборовцы, Сарьянская волость, Дриссенский уезд
Погиб во время второй мировой войны во время карательной операции «Зимнее волшебство» 16 февраля 1943 г. На тот момент проживал в д. Заборовцы. Деревня на территории Верхнедвинского района Витебской о... Показать все

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