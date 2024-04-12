Нани (Нанова) (Цирули) Мария Ставровна
Место рождения
Дата рождения1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Рождение ребёнка
16.05.1808
Сын: Нани (нанов) Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Нани (нанов) Дмитрий (Самиани?)
Рождение ребёнка
08.09.1809
Сын: Нани (нанов) Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Нани (нанов) Дмитрий (Самиани?)
Рождение ребёнка
01.07.1810
Сын: Нани (нанов) Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Нани (нанов) Дмитрий (Самиани?)
Работа или профессия
Неизвестно