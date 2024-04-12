Нани (Нанова) (Цирули) Мария Ставровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нани (Нанова) (Цирули) Мария Ставровна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.05.1808

Сын: Нани (нанов) Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Нани (нанов) Дмитрий (Самиани?)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.09.1809

Сын: Нани (нанов) Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Нани (нанов) Дмитрий (Самиани?)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.07.1810

Сын: Нани (нанов) Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Нани (нанов) Дмитрий (Самиани?)

Работа или профессия
Неизвестно
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