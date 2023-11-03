Нани (Нанов) Дмитрий (Самиани?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти16.04.1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1808
Сын: Нани (нанов) Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Нани (нанова) Мария Ставровна
Рождение ребёнка
08.09.1809
Сын: Нани (нанов) Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Нани (нанова) Мария Ставровна
Рождение ребёнка
01.07.1810
Сын: Нани (нанов) Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Нани (нанова) Мария Ставровна
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир (между полковником и генерал-майором)
Смерть
16.04.1810
Похороны
Неизвестно