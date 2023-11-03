Нани (Нанов) Дмитрий (Самиани?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нани (Нанов) Дмитрий (Самиани?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

16.04.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1808

Сын: Нани (нанов) Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Нани (нанова) Мария Ставровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.09.1809

Сын: Нани (нанов) Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Нани (нанова) Мария Ставровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.07.1810

Сын: Нани (нанов) Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Нани (нанова) Мария Ставровна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир (между полковником и генерал-майором)
Смерть
16.04.1810
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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