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Вшивцев Степан Тарасович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Вшивцев Тарас Прокопивич

Мать: Вшивцева Марфа

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Неонила

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Вшивцева) Анна Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева Неонила

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Вшивцева) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева Неонила

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
21.01.1835
Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Кстининская волость
Смерть
После 1834

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