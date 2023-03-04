Вшивцев Степан Тарасович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Вшивцев Тарас Прокопивич
Мать: Вшивцева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Неонила
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Вшивцева) Анна Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева Неонила
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Вшивцева) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева Неонила
Место жительства
21.01.1835
Кстининская волость
Смерть
После 1834