Вшивцева (?) Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Тарасович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834