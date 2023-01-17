Вшивцева (?) Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Неонила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Тарасович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Тарасович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Степан Тарасович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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