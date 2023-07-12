Гультяева Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Кошина Федосья Миновна
Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович
Рождение ребёнка
28.03.1872 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Миновна
Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно