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Гультяева Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Гультяев Ульян Минович

Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Гультяев Елизар Минович

Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Кошина Федосья Миновна

Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1872 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Миновна

Отец ребёнка: Гультяев Мина Самсонович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Мина Самсонович

Смерть
Неизвестно
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