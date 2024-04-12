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Гультяев Мина Самсонович

Место рождения

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Гультяев Ульян Минович

Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Гультяев Елизар Минович

Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Кошина Федосья Миновна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1872 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Миновна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Мария Макаровна

Смерть
Неизвестно
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