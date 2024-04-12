Гультяев Мина Самсонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Кошина Федосья Миновна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
28.03.1872 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Миновна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно