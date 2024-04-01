Белов Федор Казак Пос. Плосского Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Белов Дмитрий Уряд. Р. Плосского Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1891
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 18
Рождение ребёнка
03.07.1894
Сын: Белов Андрей Федоров
Мать ребёнка: (Яковлева) Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Белова) Кто То Федорова
Мать ребёнка: (Яковлева) Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Белова) Кто То Федорова
Мать ребёнка: (Яковлева) Параскева Стефанова
Смерть
Неизвестно