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Белов Федор Казак Пос. Плосского Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Белов Дмитрий Уряд. Р. Плосского Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1891

Жена: (Яковлева) Параскева Стефанова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 18
Рождение ребёнка
03.07.1894

Сын: Белов Андрей Федоров

Мать ребёнка: (Яковлева) Параскева Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Белова) Кто То Федорова

Мать ребёнка: (Яковлева) Параскева Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Белова) Кто То Федорова

Мать ребёнка: (Яковлева) Параскева Стефанова

Смерть
Неизвестно

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