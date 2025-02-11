Тарасова Елизавета Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасова Елизавета Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
Кадышева Мария Ефимовна Тарасова1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кадышева Мария Ефимовна Тарасова

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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