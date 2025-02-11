Тарасова Елизавета Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
Кадышева Мария Ефимовна Тарасова1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кадышева Мария Ефимовна Тарасова
Отец ребёнка: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния