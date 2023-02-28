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Кадышева Мария Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тарасов (однодворец) Ефим Васильевич

Мать: Тарасова Елизавета Николаевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1878

Муж: Кадышев (однодворец) Василий Кириллович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Кадышев (однодворец) Яков Васильевич

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Василий Кириллович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Кораблина Матрена Кадышева

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Василий Кириллович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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