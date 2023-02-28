Кадышева Мария Тарасова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
29.?.1878
Рождение ребёнка
16.01.1882
Сын: Кадышев (однодворец) Яков Васильевич
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Василий Кириллович
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Кораблина Матрена Кадышева
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно