Косова (Луконина) Прасковья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1910
Дата смерти18.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910
Отец: Луконин Фёдор
Мать: Луконина Наталья
Рождение ребёнка
22.06.1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
05.07.1937
Смерть
18.06.1987
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область