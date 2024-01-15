Косова (Луконина) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова (Луконина) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.10.1910

Дата смерти

18.06.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910

Отец: Луконин Фёдор

Мать: Луконина Наталья

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косов Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косов Иван Степанович

Смерть
18.06.1987
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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