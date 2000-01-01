Косов Иван Степанович
Место рожденияГорьковская обл., Работкинский р-н, д. Артониха
Дата рождения1903
Дата смерти22.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Косов Степан
Мать: не указана
Горьковская обл., Работкинский р-н, д. Артониха
Рождение ребёнка
22.06.1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
05.07.1937
Военная служба
Неизвестно
Работкинский РВК, Горьковская обл., Работкинский р-н
Смерть
22.09.1942
Причина смерти: Погиб на войне