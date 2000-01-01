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Косов Иван Степанович

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Место рождения

Горьковская обл., Работкинский р-н, д. Артониха

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Косов Степан

Мать: не указана

Горьковская обл., Работкинский р-н, д. Артониха
Рождение ребёнка
22.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косова Прасковья Фёдоровна

Военная служба
Неизвестно
Работкинский РВК, Горьковская обл., Работкинский р-н
Смерть
22.09.1942
Причина смерти: Погиб на войне
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