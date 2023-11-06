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Кобелев Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1907

Дата смерти

19.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1907

Отец: Кобелев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1933

Сын: Кобелев Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Кобелева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.06.1947

Дочь: Мазунина Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Кобелева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
?.11.?

Дочь: Фаина Константиновна

Мать ребёнка: Кобелева Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелева Мария Андреевна

Смерть
19.03.1980
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