Кобелев Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1907
Дата смерти19.03.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1907
Отец: Кобелев Андрей
Рождение ребёнка
11.05.1933
Сын: Кобелев Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Кобелева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
29.06.1947
Дочь: Мазунина Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Кобелева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
?.11.?
Дочь: Фаина Константиновна
Мать ребёнка: Кобелева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелева Мария Андреевна
Смерть
19.03.1980