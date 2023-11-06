Кобелева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1933

Сын: Кобелев Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Кобелев Константин Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1947

Дочь: Мазунина Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Кобелев Константин Андреевич

Рождение ребёнка
?.11.?

Дочь: Фаина Константиновна

Отец ребёнка: Кобелев Константин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Константин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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