Кобелева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1933
Сын: Кобелев Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Кобелев Константин Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1947
Дочь: Мазунина Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Кобелев Константин Андреевич
Рождение ребёнка
?.11.?
Дочь: Фаина Константиновна
Отец ребёнка: Кобелев Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно