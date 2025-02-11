Прасковья Евграфова
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Корнилов1823 г.р.
Дети
Агафья Степанова1845 г.р.
Севастьян Степанов1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Корнилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Степан Корнилов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Севастьян Степанов
Отец ребёнка: Степан Корнилов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лев Степанов
Отец ребёнка: Степан Корнилов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно