Прасковья Евграфова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Евграфова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Корнилов1823 г.р.
Дети
Агафья Степанова1845 г.р.
Севастьян Степанов1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Корнилов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Степан Корнилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Севастьян Степанов

Отец ребёнка: Степан Корнилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Лев Степанов

Отец ребёнка: Степан Корнилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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