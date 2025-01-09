(Жабина) Мария Дементьевна
женский, родилась 18.08.1854 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецЖабин Дементий Александрович16.08.1813 ст. г.р.
МатьЖабина Дарья ТимофеевнаОколо 1813 ст. г.р.
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Место
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Рождение
18.08.1854 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
19.08.1854 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858