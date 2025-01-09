(Жабина) Мария Дементьевна 18.08.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Жабина) Мария Дементьевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 18.08.1854 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Жабин Дементий Александрович16.08.1813 ст. г.р.
Мать
Жабина Дарья ТимофеевнаОколо 1813 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1854 ст.

Отец: Жабин Дементий Александрович

Мать: Жабина Дарья Тимофеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
19.08.1854 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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