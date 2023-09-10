Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деветьяров Варфоломей Осипов

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Деветьярова Агафья Варфоломеева

Отец ребёнка: Деветьяров Варфоломей Осипов

Потанинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Деветьяров Яков Варфоломеев

Отец ребёнка: Деветьяров Варфоломей Осипов

Потанинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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