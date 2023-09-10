Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Деветьярова Агафья Варфоломеева
Отец ребёнка: Деветьяров Варфоломей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Деветьяров Яков Варфоломеев
Отец ребёнка: Деветьяров Варфоломей Осипов
Смерть
Неизвестно