Деветьяров Варфоломей Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьяров Варфоломей Осипов

Место рождения

Потанинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Деветьяров Осип Гурьев

Мать: не указана

Потанинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Деветьярова Агафья Варфоломеева

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Потанинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Деветьяров Яков Варфоломеев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Потанинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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