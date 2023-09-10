Деветьяров Варфоломей Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Деветьяров Осип Гурьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Деветьярова Агафья Варфоломеева
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Деветьяров Яков Варфоломеев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно