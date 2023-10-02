Федоров Тарас Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федоров Василий Тарасович
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Федоров Александр Тарасович
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.06.1843 ст.
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федорова Вера Тарасовна
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.02.1848
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.01.1850
Дочь: Федорова Анна Тарасовна
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна
Смерть
1870