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Федоров Тарас Фёдорович

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Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Федор

Мать: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Федоров Василий Тарасович

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Федоров Александр Тарасович

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.06.1843 ст.

Сын: Федоров Петр Тарасович

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федоров Иван Тарасович

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федорова Вера Тарасовна

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.02.1848

Сын: Федоров Федор Тарасович

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.01.1850

Дочь: Федорова Анна Тарасовна

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федоров Павел Тарасович

Мать ребёнка: Федорова (Попова) Анастасия Афанасьевна

Смерть
1870

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