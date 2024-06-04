Ходоков Илья Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Ходоков Иван Макаров
Мать: Ходокова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходокова Афимья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Ходоков Андрей Ильин
Мать ребёнка: Ходокова Афимья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Ходоков Иван Ильин
Мать ребёнка: Ходокова Афимья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Ходокова) Федосья Ильина
Мать ребёнка: Ходокова Афимья Павлова
Смерть
После 1850