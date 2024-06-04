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Ходоков Илья Иванов

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Ходоков Иван Макаров

Мать: Ходокова Марья

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходокова Афимья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Ходоков Андрей Ильин

Мать ребёнка: Ходокова Афимья Павлова

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Ходоков Иван Ильин

Мать ребёнка: Ходокова Афимья Павлова

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Ходокова) Федосья Ильина

Мать ребёнка: Ходокова Афимья Павлова

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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