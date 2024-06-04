Ходокова Афимья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходоков Илья Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Ходоков Андрей Ильин
Отец ребёнка: Ходоков Илья Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Ходоков Иван Ильин
Отец ребёнка: Ходоков Илья Иванов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Ходокова) Федосья Ильина
Отец ребёнка: Ходоков Илья Иванов
Смерть
После 1850