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Ходокова Афимья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходоков Илья Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Ходоков Андрей Ильин

Отец ребёнка: Ходоков Илья Иванов

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Ходоков Иван Ильин

Отец ребёнка: Ходоков Илья Иванов

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Ходокова) Федосья Ильина

Отец ребёнка: Ходоков Илья Иванов

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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