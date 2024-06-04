Ходокова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходокова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходоков Иван Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ходоков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Ходоков Осип Иванов

Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Ходокова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ходоков Илья Иванов

Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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