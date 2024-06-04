Ходокова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходоков Иван Макаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Ходоков Осип Иванов
Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Ходокова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Ходоков Илья Иванов
Отец ребёнка: Ходоков Иван Макаров
Смерть
После 1816