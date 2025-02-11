Ефросинья Самсонова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефросинья Самсонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1762, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 09.05.1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Енотов Иван Тимофеевич1756 г.р.
Дети
(Енотова) Мария Ивановна1774 г.р.
(Енотова) Степанида Ивановна1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енотов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Енотова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Енотова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Енотов Федот Иванович

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Енотов) Аксиния Ивановна

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Енотов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Старинная той деревни

Рождение ребёнка
1796

Сын: Енотов Алексей Рекрут В 1812 Г Иванович

Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.05.1804
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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