Ефросинья Самсонова
женский, родилась 1762, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 09.05.1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Енотов Иван Тимофеевич1756 г.р.
Дети
(Енотова) Мария Ивановна1774 г.р.
(Енотова) Степанида Ивановна1781 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Енотова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Енотова) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Енотов) Аксиния Ивановна
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Енотов Алексей Рекрут В 1812 Г Иванович
Отец ребёнка: Енотов Иван Тимофеевич
Смерть
09.05.1804