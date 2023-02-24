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Енотов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

06.05.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: (Яшка) Филлиппович

Мать: (из Расштановки) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Енотов Федот Иванович

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аксиния Ивановна

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Енотов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Енотов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Никитина Ефросиния Самсонова

Смерть
06.05.1804
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