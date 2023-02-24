Енотов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти06.05.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аксиния Ивановна
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Из Никитина Ефросиния Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1804