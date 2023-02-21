Горский Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Горский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Горская Надежда Павловна
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горская Надежда Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Спас-Пенье, Колшевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
После 1909