Горский Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горский Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Горский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Горская Надежда Павловна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горская Надежда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Спас-Пенье, Колшевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
После 1909
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