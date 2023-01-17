Горская (Левитская) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Левитский Павел
Рождение ребёнка
1888
Сын: Горский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Горский Алексей Иванович
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Спас-Пенье, Колшевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
После 1909