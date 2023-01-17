Горская (Левитская) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горская (Левитская) Надежда Павловна

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Место рождения

Теприново, Кусская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Левитский Павел

Мать: Левитская Евстолия Флегонтовна

Теприново, Кусская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Горский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Горский Алексей Иванович

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горский Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Спас-Пенье, Колшевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
После 1909
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