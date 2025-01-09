Краснова Пелагея Семеновна
женский, родилась Около 1777
умерла 28.04.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Краснова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Дочь: (Краснова) Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Сын: Краснов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Дочь: (Краснова) Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Сын: Краснов Емельян Степанович
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Дочь: Енговатова (Краснова) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич
Дочь: (Краснова) Степанида Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич