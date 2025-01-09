Краснова Пелагея Семеновна Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Краснова Пелагея Семеновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1777

умерла 28.04.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Краснов Степан Григорьевич23.12.1774 ст. г.р.
Дети
(Краснова) Марфа СтепановнаОколо 1798 г.р.
Краснов Яков СтепановичОколо 1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Степан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Краснова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Краснов Яков Степанович

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.06.1803 ст.

Дочь: (Краснова) Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Краснов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Краснова) Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Краснов Емельян Степанович

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Енговатова (Краснова) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Краснова) Степанида Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Григорьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
28.04.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
29.04.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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