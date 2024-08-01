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Козма Родионов (Киприанов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Киприанова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья Козьмина

Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ксения Козьмина

Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Максим Козьмин

Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья Козмина

Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сергей Козмин

Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова

Эмиграция
С 1802 по 1803 ст.
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Однодворец пахотный соладт
Смерть
1823
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

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