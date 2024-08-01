Козма Родионов (Киприанов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Киприанова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Козьмина
Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ксения Козьмина
Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Максим Козьмин
Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья Козмина
Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сергей Козмин
Мать ребёнка: Ефросинья Киприанова
Эмиграция
С 1802 по 1803 ст.
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Однодворец пахотный соладт
Смерть
1823
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл