Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Козма Родионов (Киприанов)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Козьма Родионович
Мать ребёнка: не указана
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ясашный крестьянин села Парат из старорусских
Смерть
Неизвестно