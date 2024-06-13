Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Козма Родионов (Киприанов)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Козьма Родионович

Мать ребёнка: не указана

Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ясашный крестьянин села Парат из старорусских
Смерть
Неизвестно

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