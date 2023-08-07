Алексей Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1722 г.р.
Около 1723 г.р.
Около 1729 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Лев Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Егор Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Степан Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
1723 - 42 года, 1744 – 66 лет, 1763 – 83, 1782 – написано, что умер в 1767
Смерть
1767
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