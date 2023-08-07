Алексей Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: Карп
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Лев Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Егор Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Степан Алексеев
Упоминание
Неизвестно
1723 - 42 года, 1744 – 66 лет, 1763 – 83, 1782 – написано, что умер в 1767
Смерть
1767