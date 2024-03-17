Мандриченко (Татаринцева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандриченко (Татаринцева) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Мать: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандриченко Алёна Ивановна

Отец ребёнка: Мандриченко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандриченко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
17.12.1694

Сын: Мандриченко Игорь Иванович

Отец ребёнка: Мандриченко Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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