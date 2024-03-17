Мандриченко (Татаринцева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандриченко Алёна Ивановна
Отец ребёнка: Мандриченко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1694
Сын: Мандриченко Игорь Иванович
Отец ребёнка: Мандриченко Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно