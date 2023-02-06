Мандриченко Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.2023
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мандриченко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1694
Сын: Мандриченко Игорь Иванович
Мать ребёнка: Мандриченко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандриченко Алёна Ивановна
Мать ребёнка: Мандриченко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость