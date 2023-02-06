Мандриченко Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандриченко Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мандриченко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1694

Сын: Мандриченко Игорь Иванович

Мать ребёнка: Мандриченко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандриченко Алёна Ивановна

Мать ребёнка: Мандриченко Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандриченко Галина Ивановна

Смерть
06.02.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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