Хусайенов Шаймардан Хусайенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Хусайенов Хусайен
Мать: Хусайенова Бадриджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хисамиева (Хуснутдинова) Минкамал Шаймардановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1902
Дочь: Хисамиева (Хуснутдинова) Минжамал Шаймардановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1927
Дочь: Хуснутдинова Минхаят Шаймардановна
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Мухамадиева) Асхапямал Мухамадиевна
Рождение ребёнка
15.03.1930
Дочь: Хуснутдинова Минзифа Шаймардановна
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Мухамадиева) Асхапямал Мухамадиевна
Смерть
28.03.1943