Хусайенов Шаймардан Хусайенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусайенов Шаймардан Хусайенович

Хусайенов Шаймардан Хусайенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

28.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Хусайенов Хусайен

Мать: Хусайенова Бадриджамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисамиева (Хуснутдинова) Минкамал Шаймардановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснутдинов Минталип Шаймарданович

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Мухамадиева) Асхапямал Мухамадиевна

Рождение ребёнка
20.04.1902

Дочь: Хисамиева (Хуснутдинова) Минжамал Шаймардановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1927

Дочь: Хуснутдинова Минхаят Шаймардановна

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Мухамадиева) Асхапямал Мухамадиевна

Рождение ребёнка
15.03.1930

Дочь: Хуснутдинова Минзифа Шаймардановна

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Мухамадиева) Асхапямал Мухамадиевна

Смерть
28.03.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.