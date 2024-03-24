Березуцкий Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезуцкий Владимир Георгиевич

Березуцкий Владимир Георгиевич

avatar

Место рождения

Кемеровская область, Тисульский район, деревня Вознесенка

Дата рождения

06.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952

Отец: Березуцкий Георгий (Егор) Илларионович

Мать: Березуцкая (Бабич) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1973

Сын: Березуцкий Виталий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.