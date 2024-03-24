Березуцкий Владимир Георгиевич
Место рожденияКемеровская область, Тисульский район, деревня Вознесенка
Дата рождения06.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952
Рождение ребёнка
12.07.1973
Сын: Березуцкий Виталий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Омск, город Омск, Омская область