Березуцкий Георгий (Егор) Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березуцкий Георгий (Егор) Илларионович

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Место рождения

Кемеровская область, Тисульский район, селение Вознесенка

Дата рождения

23.04.1926

Дата смерти

08.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926

Отец: Березуцкий Илларион Петрович

Мать: Березуцкая Марья Ивановна

Кемеровская область, Тисульский район, селение Вознесенка
Рождение ребёнка
06.05.1952

Сын: Березуцкий Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Березуцкая Анна Яковлевна

Кемеровская область, Тисульский район, деревня Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березуцкая Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Березуцкая Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березуцкая Анна Яковлевна

Смерть
08.03.2004
Кемеровская область, Тисульский район, селение Вознесенка
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