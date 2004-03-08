Березуцкий Георгий (Егор) Илларионович
Место рожденияКемеровская область, Тисульский район, селение Вознесенка
Дата рождения23.04.1926
Дата смерти08.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926
Кемеровская область, Тисульский район, селение Вознесенка
Рождение ребёнка
06.05.1952
Сын: Березуцкий Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Березуцкая Анна Яковлевна
Кемеровская область, Тисульский район, деревня Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березуцкая Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Березуцкая Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2004
Кемеровская область, Тисульский район, селение Вознесенка