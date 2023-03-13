Щипакина (Юрина) Гликерья
Место рождения
Дата рождения13.05.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1851
Отец: Юринъ Федоръ
Мать: Юрина (Гуляева) Марья
Бракосочетание
15.07.1868
Муж: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Юрина (Щипакина) Дарья
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
10.02.1875
Сын: Щипакинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
10.08.1883
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
12.04.1892
Дочь: Щипакина Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
20.12.1895
Дочь: (Щипакина) Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий