Щипакина (Юрина) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина (Юрина) Гликерья

Щипакина (Юрина) Гликерья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1851

Отец: Юринъ Федоръ

Мать: Юрина (Гуляева) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.07.1868

Муж: Щипакинъ Василий

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Юрина (Щипакина) Дарья

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Щипакинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1883

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1892

Дочь: Щипакина Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: (Щипакина) Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.