Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна

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Место рождения

Россия, Алтайский край, Троицкий район, село Дундиха

Дата рождения

29.06.1930

Дата смерти

03.12.2014

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930

Отец: Дмитриев Борис Дмитриевич

Мать: Дмитриева Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркова (Миннебаева) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Минен Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минен Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минен Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минен Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннебаев Ильдус Галиевич

Место жительства
Неизвестно
Аулиеколь, Аулиекольский район, Костанайская область
Казахстан, Костанайская область, село Аулиеколь, ул. Мамедовой, д. 54
Смерть
03.12.2014
Аулиеколь, Аулиекольский район, Костанайская область
Причина смерти: старость

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