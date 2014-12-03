Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна
Место рожденияРоссия, Алтайский край, Троицкий район, село Дундиха
Дата рождения29.06.1930
Дата смерти03.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркова (Миннебаева) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Минен Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минен Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минен Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минен Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Костанайская область, село Аулиеколь, ул. Мамедовой, д. 54
Смерть
03.12.2014
Причина смерти: старость