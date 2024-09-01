Минен Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минен Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркова (Миннебаева) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миннебаева (Дмитриева) Мария Борисовна

Смерть
Неизвестно

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