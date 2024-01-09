Герасимова (--) Акилина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1881
Сын: Герасимов Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Демидова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.09.1895
Дочь: Герасимова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
20.02.1897
Дочь: Герасимова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.08.1898
Дочь: Герасимова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно