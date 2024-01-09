Герасимова (--) Акилина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (--) Акилина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1881

Сын: Герасимов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Демидова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1895

Дочь: Герасимова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Герасимова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.08.1898

Дочь: Герасимова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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