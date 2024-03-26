Демидова (Герасимова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Герасимова) Мария Николаевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Герасимов Николай Тимофеевич

Мать: Герасимова (--) Акилина Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Демидов Герасимов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348] вне брака
Бракосочетание
19.09.1904

Муж: Демидов Федор Евгениевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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