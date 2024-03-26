Демидова (Герасимова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Демидов Герасимов Алексей
Отец ребёнка: не указан
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348] вне брака
Бракосочетание
19.09.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно