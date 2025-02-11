Денис Ульянов 1772 — найти родственников по фамилии на Familio

Денис Ульянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1772, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Степанида ЕгороваНеизвестно г.р.
Отец
Ульян СтепановДо 1749 г.р.
Дети
Кондратий Денисов1802 г.р.
Николай Денисов1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ульян Степанов

Мать: Степанида Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кондратий Денисов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Николай Денисов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Терентий Денисов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Никанор Денисов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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