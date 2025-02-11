Денис Ульянов
мужской, родился 1772, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьСтепанида ЕгороваНеизвестно г.р.
ОтецУльян СтепановДо 1749 г.р.
Дети
Кондратий Денисов1802 г.р.
Николай Денисов1805 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Ульян Степанов
Мать: Степанида Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кондратий Денисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Николай Денисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Терентий Денисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Никанор Денисов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно