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Николай Денисов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Денис

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Михаил Николаев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Антон Николаев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Никита Николаев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
19 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
17 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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