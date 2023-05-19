Николай Денисов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Михаил Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Антон Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никита Николаев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
19 семья
Место жительства
1858
17 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно