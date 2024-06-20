Климов Федосий (Федул) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Федосий (Федул) Ефимович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1784 по 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1784 по 1785

Отец: Климов Ефим Филатович

Мать: Климова Федосья Евсеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
исповедная ведомость с 563-571 за 1793 год https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550 (у меня есть сканы) в ревизских сказках 1811 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Климов Семен Федулович

Мать ребёнка: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550
Смерть
Неизвестно

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