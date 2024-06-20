Климов Федосий (Федул) Ефимович
Место рождения
Дата рожденияС 1784 по 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1784 по 1785
Отец: Климов Ефим Филатович
Мать: Климова Федосья Евсеевна
исповедная ведомость с 563-571 за 1793 год https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550 (у меня есть сканы) в ревизских сказках 1811 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550
Смерть
Неизвестно