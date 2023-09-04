Суглобова Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суглобова Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1910

Отец: не указан

Мать: Адардас Дарья

Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: Тягливая Нина Стефановна

Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович

Рождение ребёнка
18.07.1936

Дочь: Кузнецова Надежда Стефановна

Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович

Рождение ребёнка
04.03.1940

Сын: Суглобов Стефан Степанович

Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нетесова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучма Мария Стефановна

Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович

Смерть
Неизвестно
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