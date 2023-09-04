Суглобова Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1910
Мать: Адардас Дарья
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: Тягливая Нина Стефановна
Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович
Рождение ребёнка
18.07.1936
Дочь: Кузнецова Надежда Стефановна
Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1940
Сын: Суглобов Стефан Степанович
Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нетесова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучма Мария Стефановна
Отец ребёнка: Суглобов Стефан Степанович
Смерть
Неизвестно