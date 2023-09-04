Суглобов Стефан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуглобов Стефан Степанович

Суглобов Стефан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: Суглобов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: Тягливая Нина Стефановна

Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
18.07.1936

Дочь: Кузнецова Надежда Стефановна

Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1940

Сын: Суглобов Стефан Степанович

Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нетесова Анна Стефановна

Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучма Мария Стефановна

Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close