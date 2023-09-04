Суглобов Стефан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
Отец: Суглобов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: Тягливая Нина Стефановна
Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
18.07.1936
Дочь: Кузнецова Надежда Стефановна
Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1940
Сын: Суглобов Стефан Степанович
Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нетесова Анна Стефановна
Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучма Мария Стефановна
Мать ребёнка: Суглобова Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно