Юринова (Захаренко) Харитина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Захаренко) Харитина Петровна

Место рождения

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877 ст.

Отец: Захаренко Пётр Михеевич

Мать: Захаренко Маланья Герасимовна

Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Муж: Юринов Филипп Кузьмич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.

Дочь: Юринова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Юринов Филипп Кузьмич

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.

Дочь: Юринова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Юринов Филипп Кузьмич

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1910 ст.

Дочь: Юринова Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Юринов Филипп Кузьмич

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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