Юринова (Захаренко) Харитина Петровна
Место рожденияСамодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения01.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877 ст.
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.
Дочь: Юринова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Юринов Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.
Дочь: Юринова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Юринов Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
07.06.1910 ст.
Дочь: Юринова Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Юринов Филипп Кузьмич
Смерть
Неизвестно